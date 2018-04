ROMA – “A Berlusconi e Forza Italia lo diro’ chiaro: si scordino di fare un governo con il Partito democratico”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato al Corriere della Sera, spiega che sull’esecutivo “se c’e’ un tentativo da fare e’ con i 5 Stelle”, perche’, chiarisce Salvini, “se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli immigrati clandestini, con chi dovrei fare queste cose? Con quelli che ci hanno portato fino a qui? Invidio Di Maio per la sua fantasia, ma credo che non sarebbe serio. E neanche possibile”. “Io invece l’ho detto anche al presidente Mattarella a breve ci saranno scadenze importanti, noi intendiamo rispettare gli accordi fino a quando garantiscono il benessere degli italiani. Se invece il rispetto dei parametri significasse chiusura di altre aziende, precariato e poverta’, per noi non esiste. Oggi lo diro’ anche a Berlusconi: se il centrodestra deve parlare con una sola voce, quella voce deve essere chiara”.

