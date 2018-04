“Appello agli uomini di buona volontà, cattolici o meno, se sono uomini di buonsenso devono contrastare intellettualmente questa deriva: con un governo Pd-M5S i fatti di Torino e Roma, ovvero bimbi di coppie omogenitoriali e registrati all’anagrafe in contrasto alle norme italiane, sarebbero solo un antipasto. Altro che unioni civili, non perderebbero tempo a introdurre per legge i matrimoni gay, l’utero in affitto, le adozioni da parte di omosessuali e il reato di omofobia. Per non parlare dell’eutanasia e della teoria gender a scuola. A comandare sarebbero le lobby Lgbt. Correremmo il rischio di vedere approvate leggi tali da determinare in Italia casi simili a quelli di Alfie Evans. D’altronde il silenzio del Pd e del M5S nei giorni di agonia del piccolo è stato abbastanza eloquente”. Così il deputato della Lega Alessandro Pagano.

