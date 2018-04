ROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato al presidente della Camera Roberto Fico il mandato di verificare la possibilita’ di una intesa di maggioranza parlamentare tra il M5s e il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di riferire entro la giornata di giovedi’.

“Mi metterò al lavoro da subito”, ha detto Fico a proposito dell’incarico esplorativo affidatogli. Nella verifica di una maggioranza tra Pd e M5s “secondo me il punto fondamentale è partire dai temi per l’interesse del Paese e dal programma per l’interesse del Paese”.