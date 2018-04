CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Alla spettabile attenzione del signor Sindaco, Al Presidente del Consiglio Comunale, Agli organi di stampa

Carissimo Signor Sindaco, Sono una giovane cittadina di Caltanissetta, le scrivo per proporle di conferire la cittadinanza onoraria al Magistrato Nino Di Matteo, oggi sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia.

Come lei certamente saprà, Di Matteo è un magistrato che ha alle spalle un’esperienza pluriennale in materia di lotta alla mafia. Ha iniziato la sua carriera proprio a Caltanissetta, nel 1991 come sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale della nostra cara città. Successivamente da pubblico ministero presso la procura di Caltanissetta si è occupato dei processi alle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Oggi il suo nome è associato principalmente al processo sulla trattativa Stato-Mafia di cui continua a occuparsi nonostante il prestigioso incarico a Roma.

L’eccellentissimo magistrato ha sacrificato gran parte della propria libertà e vita privata per un lavoro che probabilmente non è mai un solo un lavoro ma è sempre qualcosa in più: una passione, una vocazione; egli è oggi uno dei maggiori simboli viventi di legalità e lotta alla mafia. Cosa possiamo fare noi cittadini di quest’isola bella e maledetta? Stargli vicino e non farlo sentire solo, non compiere lo stesso errore che molti palermitani fecero con Giovanni Falcone, quando invece di fargli sentire il loro calore e affetto si lamentavano delle sirene della scorta.

Gli eroi sono eroi sempre, non soltanto dopo essere saltati in aria a causa di 1000 kg di tritolo, gli eroi sono eroi soprattutto quando sono in vita.

Caltanissetta ha da poco consegnato la cittadinanza a Giuliano Sangiorgi, perché di origini nissene; la mia non vuole essere assolutamente una critica, ma credo che dopo questa onorificenza sia d’obbligo conferirla anche al dott. Nino Di Matteo. Pensi signor Sindaco, al magistrato è stata conferita la cittadinanza onoraria in 24 città, e solo 3 sono siciliane; pensi, anche la città di Pinerolo, così distante, ha compreso, l’onore e l’importanza socio-culturale di attribuirgli questa onorificenza.

Sono sicura che tutta la comunità nissena sarà fiera e orgogliosa di avere come concittadino il magistrato Di Matteo.

La ringrazio per la cortese attenzione e Le porgo i miei più cordiali saluti

Giuliana Drago

