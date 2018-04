GELA – Unterspann Lucca Vincenzo Giuseppe, gelese, classe 1991, è stato tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini della cessione a terzi di sostanza stupefacente ex art. 73 D.P.R. 309/90.

L’arrestato, in auto con altri due uomini, è stato fermato per un controllo. La perquisizione personale del sospetto ha avuto esito positivo: rinvenuti 10,5 grammi di marijuana, divisa in 5 dosi, all’interno di una tasca del giubbotto, pronta per essere ceduta a terzi.

Di seguito, nel corso della perquisizione posta in essere presso l’abitazione del pusher, sono stati scovati altri 75 grammi di marijuana, suddivisa in diverse confezioni ed un bilancino elettronico di precisione.

All’esito dell’attività info-investigativa, la sostanza stupefacente è stata debitamente sequestrata e Unterspann tratto in arresto. Su disposizione del P.M., Sost. Proc. della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Gela, Ubaldo LEO, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

