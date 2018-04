Con questo match si è conclusa la fase regolare del campionato di serie C2. L’allenatore-giocatore Marcello Lo Porto ha tracciato un primo bilancio: “Partendo dal presupposto che sono una persona che non si accontenta mai e pretende sempre il massimo da me e da quelli che “lavorano” con me, posso dire che il bilancio è positivo perché il terzo posto in un campionato così competitivo, con almeno 4 squadre che potrebbero tranquillamente ben figurare in C1, a 3 punti dalla vetta e usciti in semifinale di Coppa giocando contro una squadra che ha vinto il suo girone con più di 15 punti di vantaggio dalla seconda, sono traguardi di tutto rispetto. Detto questo posso affermare che avremmo potuto dare e fare qualcosa in più, abbiamo perso il campionato per colpa nostra, perdendo con le ultime due della classifica, anche se con tutte le attenuanti del caso (infortuni e tempi ridotti di recupero tra le varie partite). Di certo siamo migliorati tantissimo rispetto alla scorsa stagione, molti juniores hanno anche esordito e segnato in C2. Nonostante tutto non siamo appagati e cercheremo di vincere i playoff perché ci meritiamo di salire per tanti motivi“.