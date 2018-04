CALTANISSETTA – Pro Nissa promossa nel campionato di serie C1 di Futsal. I nisseni, che sabato pomeriggio al PalaEmilioMilan hanno agevolmente superato i “tranquilli” agrigentini del Concordia per 9 a 1, hanno vinto il girone B del campionato di serie C2 e guadagnato la promozione nella serie superiore.

Merito alla formazione del capoluogo che dopo un inizio non convincente, culminato nell’esonero del tecnico Davide Pastorello, nel mercato di riparazione dicembrino ha piazzato un triplice colpo che che ha sovvertito i valori del campionato: in casa Pro Nissa sono giunti gli ennesi (tutti classe 1989), atleti di categoria superiore, Giovanni Marino, Calogero Avanzato e Flavio La Malfa (nella foto che celebra la promozione, da sinistra, in maglia nera). Gli ennesi, che hanno immediatamente vestito la casacca di titolari inamovibili, hanno potuto contare sull’apporto dei tre brasiliani (da sinistra, in maglia bianca) presenti in rosa: il coriaceo Charles Eduardo Graef (28 anni, autore di 23 marcature), il bomber Micael Lò Bongiorno (23 anni) e l’allenatore-giocatore Cristian Goulart (37 anni).

Il ruolino di marcia del girone di ritorno non ammette repliche: 10 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta nello scontro diretto contro i gelesi del Macchitella che dominarono a Caltanissetta imponendosi per 4 a 0. Macchitella che è arrivato a vantare anche 13 lunghezze di vantaggio sui nisseni ma, che poi si è progressivamente spento non riuscendo a reggere il ritmo della travolgente Pro Nissa che ha chiuso il campionato con la miglior difesa (61 gol subiti) ed il miglior attacco (151 reti realizzate) grazie anche all’esplosivo apporto del brasiliano Micael Lò Bongiorno capace di mettere a segno ben 67 reti. La graduatoria conclusiva celebra i 55 punti della Pro Nissa, poi il Macchitella a 53 e dietro la Vigor San Cataldo a 52.

Proprio i cugini sancataldesi hanno “contribuito” alla vittoria dei nisseni non presentando ricorso in merito al derby del 3 febbraio che non si disputò a Caltanissetta per problemi all’impianto: la mancata presentazione del ricorso evitò la sconfitta a tavolino dei nisseni che poi nel recupero disputato si imposero sul campo.

In casa Pro Nissa, dove si coltivano sogni ambiziosi, già si lavora per la prossima stagione. Il gruppo dirigenziale (composta da Salvatore Intorre, Aldo Saetta, Ivano Aquilina, Giovanni Russo, Veruska Gentile e Carmelo Milazzo), che a breve dovrebbe ulteriormente rafforzare la rosa con altri acquisti, si è detto pronto a disputare un campionato di vertice anche in C1: si punta alla serie B.

