SAN CATALDO – Conclusa la fase provinciale il mese scorso, gli Allievi della PGS Vigor erano in attesa di conoscere gli avversari della fase regionale. Il comitato regionale ha comunicato gli accoppiamenti delle fasi eliminatorie: i sancataldesi affronteranno in un triangolare il Città di Nicosia, vincitore della fase provinciale di Enna e il Meta C5 di San Giovanni la Punta, vincitori del girone catanese.

Girone di alto livello, quindi, considerato che gli ennesi hanno in organico elementi con diverse presenze nella prima squadra che milita nello stesso girone di C2 della Vigor; discorso a parte per la società catanese, invece, che è una delle migliori realtà del futsal siciliano. La società etnea, che milita in A2 e punta alla promozione nella massima serie, ha un settore giovanile di caratura nazionale come certifica il titolo nazionale conquistato la scorsa stagione nella categoria Allievi.

“Sarà una bellissima occasione per confrontarsi con società di livello e aumentare il bagaglio di esperienza dei nostri ragazzi che per la seconda volta in tre anni si trovano ad affrontare una fase regionale” ha dichiarato il mister Angelo Pirrera. La squadra e lo staff sono già a lavoro per preparare queste importanti partite e sicuramente daranno il massimo con entrambe le avversarie.

Il primo incontro ha visto impegnate il Meta e il Nicosia giorno 3 aprile; il match si è chiuso sul 4-1 per i catanesi. Di conseguenza il Nicosia disputerà la seconda giornata con la Vigor in casa Domenica 8 Aprile, mentre nella terza giornata gli oratoriani ospiteranno il Meta giorno 12 aprile al Palamaira alle ore 18:15. Di seguito l’elenco completo delle squadre partecipanti alla fase regionale e gli accoppiamenti.

Promosport Barcellona

PGS Vigor San Cataldo

Meta C5

Città di Nicosia

Città dello Stretto

Real Phoenix Palermo

Atletico Scicli

Assoporto Melilli

Marsala Futsal

REAL PHOENIX – MARSALA FUTSAL 2012

ATLETICO SCICLI – ASSOPORTO MELILLI

PROMOSPORT – CITTA’ DELLO STRETTO

TRIANGOLARE – 1^ Giornata

Gara del 3 Aprile 2018

META C5 – CITTA’ DI NICOSIA

Riposa: PGS Vigor San Cataldo

2^ giornata – Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

3^ giornata – Sarà disputata la gara tra le Società che non si sono incontrate in precedenza.

