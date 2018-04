MARIANOPOLI – “Dopo aver letto la nota di Fabrizio Parla di Forza Italia Giovani della Provincia di Caltanissetta, pubblicata da alcune testate giornalistiche in questi giorni, da Responsabile Provinciale Territorio e Ambiente per la Zona Nord di Forza Italia, da Coordinatore Cittadino del gruppo Forza Italia di Marianopoli e soprattutto da giovane di Forza Italia, non posso fare altro che dissociarmi dalle sue dichiarazioni. Voglio rassicurare tutti che all’interno del partito Forza Italia della provincia di Caltanissetta fino ad oggi non è mai stato mostrato alcun comportamento di “totale indifferenza”, come contrariamente afferma Fabrizio Parla. Nella nostra provincia il partito è ben organizzato ed è in crescita, e questo anche grazie all’impegno ed alla lealtà del nostro Coordinatore Provinciale Onorevole Michele Mancuso e di tutto il suo direttivo, che in questi anni sono stati bravi e capaci nel rimettere in piedi un partito come Forza Italia. Il Direttivo Provinciale ed i vari Direttivi Cittadini sono perfettamente sani e funzionanti, sono attivi sul territorio, sono vicini alle esigenze dei cittadini, e soprattutto credono nei giovani con l’obiettivo di creare una nuova classe dirigente. Invito, infine, a non screditare il lavoro svolto dal nostro Direttivo Provinciale, affermando che nel partito ci sia indifferenza e che non ci sia dialogo, solo perché a volte si hanno antipatie o divergenze personali”.

