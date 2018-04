CALTANISSETTA – S’è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione il Corso multidisciplinare di avviamento alla professione medica organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta.

Si tratta di un percorso formativo articolato in un ciclo di incontri tematici sulle diverse discipline e gli argomenti di frequente riscontro nella pratica clinica, anche in urgenza.

Diversi gli argomenti trattati dai docenti: dall’insufficienza respiratoria alle emergenze ortopediche, fino alle terapie del dolore e la relazione medico-paziente, la disinformazione nell’automedicazione e il ruolo delle fake news nelle terapie, le pratiche rianimatorie e le dipendenze patologiche.

Il corso ha coinvolto numerosi neo laureati e giovani medici che già operano nei presidi ospedalieri e nelle strutture assistenziali del territorio. L’iniziativa voluta dal presidente dell’OMCeO Caltanissetta Giovanni D’Ippolito e dal consiglio direttivo, ha consentito ai partecipanti di interloquire con gli specialisti nell’approccio teorico-pratico della professione

medica.

«I nostri ragazzi sono il futuro, ma di fatto rappresentano il presente della nostra missione

di aiuto verso il prossimo – ha detto il presidente D’Ippolito, che ha ringraziato i docenti per

la disponibilità all’attività didattica -. Un’adeguata formazione multidisciplinare permette di

avere medici competenti capaci di instaurare una relazione efficace con il paziente nelle fasi di prevenzione e cura. La tutela della salute dei cittadini, infatti, è una delle prerogative dell’Ordine».

Al termine dell’incontro, i medici Valeria Speziale e Angelo Giuliano – a nome degli altri colleghi – hanno ringraziato i componenti dell’OMCeO Caltanissetta e i tutor per aver organizzato il corso multidisciplinare che ha approfondito le competenze in ambito clinico e

le evoluzioni del sistema sanitario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...