PALERMO – “La prima Finanziaria del governo Musumeci avrebbe dovuto contenere un’anima e una proposta politica chiara: nulla di questo troviamo nel testo presentato e che stiamo discutendo. Ci sfuggono le priorità, la visione, la strategia produttiva che propone la maggioranza. Questa Finanziaria ha avuto un solo obiettivo: mediare e distribuire per garantire sopravvivenza al governo Musumeci. Sostanzialmente una Finanziaria di galleggiamento. Con troppi tagli sprovveduti e superficiali: alla tutela del territorio, all’istruzione, agli strumenti di welfare, agli investimenti sulle nuove tecnologie e l’innovazione, al fondo regionale per lo spettacolo. Il tutto per finanziare la scuola privata l’incremento del coniglio selvatico”. Così il deputato del movimento #CentoPassi Claudio Fava intervenendo in Aula.

Mi piace: Mi piace Caricamento...