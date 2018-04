CALTANISSETTA – Il 21 Aprile dalle 09:00 alle 13:00 presso l’Istituto “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto da Maria Rita Basta, si svolgerà la fase regionale dei Giochi della Chimica 2018, competizione aperta agli alunni del biennio e triennio degli istituti tecnici e dei licei.

La Società Chimica Italiana (SCI) invita gli studenti delle Scuole Superiori di Secondo grado più versati nel campo delle discipline chimiche a partecipare alla competizione nazionale denominata “Giochi della Chimica”, organizzata su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Con Decreto Direttoriale MIUR n° 726 del 9/7/2015 la SCI è stata infatti riconosciuta soggetto esterno accreditato a collaborare con il MIUR per le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Con Decreto del Ministro Fedeli n° 253 del 28/04/2017 i Giochi della Chimica sono stati inseriti nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2017/2018.

I giochi della chimica si svolgono contemporaneamente in tutta Italia in 33 sedi distribuite in 19 regioni. A questa edizione risultano iscritti 8895 studenti provenienti da oltre 732 Scuole Secondarie di Secondo Grado.

Per la terza volta Caltanissetta sarà sede di svolgimento della fase regionale della prova insieme alle altre sedi siciliane di Catania, Messina e Palermo. Il referente per la sede di Caltanissetta è la professoressa Alessandra Belvedere, Consigliere Regionale della Società Chimica Italiana.

Nelle aule dell’IISS “L. Russo” di Caltanissetta parteciperanno 65 studenti provenienti dall’IISS “S. Mottura” di Caltanissetta preparati dai professori Sandra Stringi e Rolando Santini, dall’IISS “ E. Fermi” di Aragona preparati da Maria Salamone, dal Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta preparati da Paola Fazia, dall’ITCG “Mario Rapisardi” di Caltanissetta preparati da Tiziana Ferreri, dall’IISS “Luigi Russo”di Caltanissetta, preparati da Fiorella Callari.

