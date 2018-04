L’ UGL FNA, si è presentata alle elezioni delle RSU con una serie di proposte ed ha trovato riscontro positivo tra i lavoratori.

Ai lavoratori e alle lavoratrici, l’ UGL FNA rivolge il ringraziamento più sincero per l’attenzione che hanno dimostrato fornendo il consenso ad una sigla sindacale impegnata sul fronte territoriale nelle varie questioni che afferiscono al mondo degli Enti locali e si impegna ad utilizzare la forza ricevuta per contribuire alla definizione delle molteplici problematiche esistenti nelle diverse realtà locali.

L’UGL FNA è stata presente in 8 sedi comunali di elezione delle RSU nel territorio provinciale.

Nello specifico nei comuni di: Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Marianopoli, Sommatino, Delia, Resuttano e Gela, ottenendo l’elezione dei seguenti candidati.

– Comune di Caltanissetta: Roberto Michele D’Oro;

– Comune di San Cataldo: Egidio Giumento;

– Comune di Serradifalco: Gaetano Garofalo;

– Comune di Marianopoli: Teresa Lombardo Baglio;

– Comune di Sommatino: Salvatore Palermo, Elio Calogero Vincenzo Capraro,

Aldo Palermo;

– Comune di Delia: Angelo Montebello;

– Comune di Resuttano: Salvatore Rivituso, Maria Moscati;

– Comune di Gela: Patrizia Bucceri.

Di tale risultato elettorale, il doveroso riconoscimento va alle lavoratrici e ai

lavoratori che si sono messi in gioco candidandosi e offrendosi, come componenti

delle commissioni elettorali o dei seggi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...