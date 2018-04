PALERMO – Inguaiato da un posteggio per i disabili. Arrestato un corriere della droga albanese con 4,7 chili di cocaina e denunciati due complici connazionali. In azione i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo. E’ stato il maldestro parcheggio di una vettura nel posto riservato ai disabili, in via Evangelista Di Blasi, a ridosso dell’arteria che conduce agli snodi autostradali, a destare l’attenzione di una pattuglia che transitava in zona nell’ambito del controllo del territorio. Gli accertamenti sul veicolo, una Seat Altea, hanno fatto emergere come fosse intestato ad un pregiudicato napoletano residente in Lombardia. All’interno una persona piuttosto nervosa. Le Fiamme gialle hanno quindi osservato la scena per oltre tre ore, sino a quando al veicolo in sosta si e’ affiancata una Fiat 500, risultata poi a noleggio, a bordo della quale si trovavano due uomini. A quel punto, i finanzieri sono intervenuti e hanno condotto i tre e le auto in caserma. Con l’ausilio di un cane antidroga, sono stati trovati all’interno dell’impianto di areazione della Seat quattro panetti di cocaina, del peso di circa 1,2 chili ciascuno. Per il 28enne sono scattate le manette con l’accusa di traffico e detenzione di stupefacenti, mentre i due complici coetanei sono stati denunciati a piede libero. Insieme alla droga, sono stati sequestrati la Seat Altea e 600 euro in contanti. Sono in corso accertamenti per individuare provenienza e destinazione dello stupefacente.

