MUSSOMELI – Ancora un altro premio si aggiunge nella bacheca dell’Asd Don Bosco Mussomeli già dotata di molti altri premi ricevuti nei cinque anni di attività giovanile: la Coppa Disciplina del Campionato Giovanissimi Provinciali stagione sportiva 2017 – 2018. L’asd Don Bosco l’ha spuntata tra le sedici squadre che si sono date battaglia nei due gironi provinciali, aggiudicandosi il titolo avendo solo tre ammonizioni in tutto il campionato e arrivando pure ai play-off. La squadra del Presidente Angelo Lo Conte, ben guidata dai mister Felice Immordino e Giovanni Belfiore, ha dato, ancora una volta, prova di grande maturità e senso sportivo in tutti i ragazzi componenti la rosa, senza far mancare mai, alla fine di ogni partita, il 3° tempo (ormai adottato a tutti gli effetti) dalla società asd Don Bosco Mussomeli. Alla fine, questo trofeo, da parte dei ragazzi, dei mister e di tutta la Don Bosco, viene dedicato alla giocatrice della squadra femminile Giulia Scaccia.

