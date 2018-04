DELIA. Si aprono lunedì, 23 aprile, le pre-iscrizioni ai corsi gratuiti per disoccupati e inoccupati di età compresa tra i 18 e 60 anni, messi in cantiere dall’EnaiP di Caltanissetta in collaborazione con il Comune di Delia. Il Comune offrirà supporto logistico e di pubblicizzazione nella fase iniziale di preiscrizione. <<Sono corsi gratuiti – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – che rispondono alle esigenze formative del territorio. Per questo abbiamo dato la nostra collaborazione. E’ un passo basilare per favorire un percorso che porti all’inserimento nel mondo lavorativo. Per noi la formazione è fondamentale e guardiamo ad essa con particolare interesse e attenzione>>. I corsi che partiranno a Delia sono due, quello di “Operatore informatico su risorse web” e di “Operatore Socio Assistenziale (OSA)”. <<Ritengo – ha detto da parte sua l’assessora ai servizi sociali, Letizia Strazzeri (nella foto) che ha promosso l’iniziativa – che una buona formazione sia indispensabile per l’acquisizione di nuove competenze tecniche e per accrescere la consapevolezza delle proprie potenzialità. Si tratta di iniziative che servono da stimolo per chi si confronta per la prima volta con il mondo del lavoro e per chi lo ha perso e vuole proporsi in nuovi percorsi lavorativi. In tal senso, l’amministrazione, sensibile e attenta alle dinamiche e alle esigenze della popolazione, sta cercando di dare risposte possibili, concrete e utili per favorirne il processo>>. Per potersi iscrivere ai corsi , che prevedono il primo, 544 ore di formazione, e il secondo 744, è necessario avere il diploma di scuola secondaria di primo grado. Agli allievi verrà data un’indennità di frequenza giornaliera di 5 €. Per le iscrizioni rivolgersi al comune di Delia, lunedì 23 aprile e giovedì 26 aprile, dalle 10,00 alle 13,00. La documentazione richiesta: un documento di riconoscimento, il codice fiscale, la fotocopia del titolo di studio, curriculum vitae europass DID o patto di servizio. Per informazioni chiamare il numero: 3921350279.

