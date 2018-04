DELIA. Disinfestazione e disinfezione del municipio, in via Cap. Lo Porto n. 1, e della Biblioteca Comunale. Lo ha deciso il sindaco Gianfilippo Bancheri con propria ordinanza. La ditta BL Service di Bongiovanni P. Luigi di Mazzarino, è stata incaricata di effettuare gli interventi necessari. Le operazioni di disinfestazione e disinfezione inizieranno alle 8,15 del 29 aprile 2018. Nella tarda mattinata del primo maggio si svolgeranno invece le operazioni di pulizia. Mercoledì 2 maggio gli edifici comunali saranno regolarmente utilizzati e aperti al pubblico. <<E’ un intervento necessario e doveroso – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – per la salvaguardia igienico sanitaria della salute pubblica, visto l’approssimarsi della stagione estiva ed il proliferare di zanzare e insetti vari. La disinfestazione e la disinfezione del municipio e della biblioteca comunale, insieme ad altre azioni come la raccolta differenziata porta a porta, la pulizia delle erbacce e la rimozione dei detriti, contribuiscono a salvaguardare la salute pubblica ma anche a rendere più sicuro e vivibile il nostro paese>>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...