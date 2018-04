DELIA. Delia comune virtuoso nel campo della raccolta differenziata. L’importante riconoscimento viene dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. <<La Regione S\\iciliana – si legge nella lettera inviata dal Dirigente Generale ing. Salvatore Cocina al sindaco Gianfilippo Bancheri – riconosce la buona amministrazione nella gestione dei rifiuti urbani e nella raccolta differenziata dei comuni virtuosi della Sicilia. Il Comune di Delia è tra i 37 comuni virtuosi <<per avere superato la soglia del 65% di raccolta differenziata (media ultimo quadrimestre)>>. <<Si tratta di un riconoscimento altamente significativo – ha detto Gianfilippo Bancheri – che intendo dedicare principalmente ai miei concittadini, per avere con la loro collaborazione e il loro senso civico permesso di raggiungere risultati di eccellenza nel campo della raccolta differenziata. E’ un riconoscimento che ci rende fieri perché premia anni di lavoro, svolto con impegno e serietà. Quello di oggi è un’altro successo che dimostra la bontà delle politiche di buon governo di questa amministrazione e dell’efficienza degli uffici, dirigenti e operatori ecologici>>. Il primo cittadino spiega come <<il lavoro di questi anni, nella gestione dei rifiuti urbani, ha consentito di ridurre la Tassa sui rifiuti urbani (Tari), la più bassa della provincia di Caltanissetta e tra le più basse della Sicilia, grazie anche alla razionalizzazione della spesa pubblica, alla equità fiscale e alla efficiente riorganizzazione dei servizi>>. <<Prima di me le tasse aumentavano invece di diminuire. Noi abbiamo fatto cambiare marcia al nostro comune – ha aggiunto Bancheri. Ecco perché oggi posso dire che questa amministrazione ha compiuto un miracolo fiscale. Un risultato mai raggiunto da altri a Delia e in controtendenza in Sicilia>>. Soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale architetto Calogero La Verde. <<Siamo felici che la Regione abbia dato merito al lavoro svolto fino ad oggi. E’ un riconoscimento importante che ci sprona a fare ancora meglio per raggiungere percentuali ancora più alte di raccolta differenziata>>. Alla cerimonia ufficiale di premiazione che si svolgerà giovedì 12 Aprile 2018 a Catania, nell’ambito del 10° Salone Internazionale dell’ambiente Progetto Comfort, alle ore 10,30, presso il Centro Fieristico Le Ciminiere, parteciperanno il Presidente della Regione, On. Nello Musumeci, l’Assessore regionale all’Energia e ai servizi di Pubblica Utilità, Alberto Pierobon, nonché i presidenti e i commissari delle SRR della Sicilia e le altre istituzioni in indirizzo.

