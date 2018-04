DELIA. Si svolgerà domenica 22 aprile e martedì 24 aprile la Festa dei Popoli a Delia. L’evento molto atteso è stato organizzato dalla Caritas diocesana, dall’Ufficio Migrantes della diocesi di Caltanissetta, dal Centro di Ascolto per Immigrati “Marianna Amico Roxas” di Delia, con la collaborazione della parrocchia Santa Maria d’Itria, la parrocchia Santa Maria di Loreto, e il patrocinio del comune di Delia. L’obiettivo degli organizzatori è quello di fare incontrare persone, gruppi di diversa etnia che vivono e lavorano (a Delia). La Festa serve a ricreare una dimensione di accoglienza e di autentica integrazione. <<Si tratta di un evento forte sia sotto il profilo sociale ed emotivo – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri. Una iniziativa importante alla quale plaudiamo perché contribuisce significativamente ad elevare il livello di integrazione autentica nel nostro territorio e la crescita dell’intera comunità. Ho detto in altre occasioni che a Delianessuno è straniero. E questa festa lo dimostrerà ancora una volta con i suoi canti, i suoni, le danze, i colori che uniranno persone con i loro sentimenti, storie, paesi e tradizioni diverse. Da parte nostra ci saremo con gioia e convinta partecipazione perché per noi l’immigrazione non è solo una risorsa sociale ed economica ma un momento di crescita culturale di tutta la comunità>>. <<La Festa dei popoli è un momento molto importante per la nostra comunità – ha detto da parte sua l’assessora alla Cultura, Piera Alaimo. Da più di 20 anni, Delia, ha accolto tanti migranti di diverse etnie che si sono poi integrati nel nostro tessuto sociale. Ecco perché abbiamo dato, ancora una volta, il patrocinio del Comune ad una festa molto sentita a Delia. Il mio caloroso ringraziamento va a quanti hanno contribuito, in questi anni, con la loro partecipazione, la loro collaborazione a realizzare questa importante Kermesse ed in particolare all’associazione Marianna Amico Roxas, per la sua incessante attività svolta nella nostra comunità>>. Il programma di Domenica 22 Aprile, che vedrà impegnati Carabinieri, gli agenti della Polizia municipale e i “Volontari Protezione Civile Delia”, prevede un raduno iniziale in piazza Itria alle 8.30, dove i vari gruppi canteranno i loro inni nazionali. Dopo la colazione, alle 9,00, tour in bicicletta lungo il corso Vittorio Emanuele, corso Umberto, via Cavour, piazza Madrice, via Giuseppe Pagliarello, piazza S. Antonio, corso Umberto e via A. Diaz. Previste delle soste, lungo il percorso, in alcune aziende locali dove verrà portata la benedizione da parte di Don Lini De Luca. Il giro proseguirà da largo Canale per attraversare poi via Vittorio Emanuele, via Vignazza, viale Europa, via Caltanissetta, fino in piazza Itria, dove, alle 11:30, si svolgerà una celebrazione eucaristica all’aperto a conclusione della mattinata, che si chiuderà con un pranzo per tutti i partecipanti. Alle 20,30 la rappresentazione dell’opera teatrale “Mare Nostrum”, una produzione di QA-QuasiAnonimaProduzioni, sotto la regia e drammaturgia di Elena Zeta. Il programma di Martedì 24 aprile prenderà il via con il raduno in piazza Itria alle15:30, dalla quale alle ore 16:00 partirà un corteo con la partecipazione dei vari gruppi etnici e associazioni, che attraverserà piazza Itria, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto, piazza S. Antonio, via Giuseppe Pagliarello per fermarsi in piazza Madrice. Lungo il percorso stabilito, i diversi gruppi si esibiranno con delle perfomance. Nella piazza Madrice saranno inaugurati poi gli stand dei vari gruppi etnici con l’esibizione dei ragazzi dell’ istituto comprensivo Nino Di Maria di Sommatino e Delia. A conclusione della giornata la presentazione/degustazione i prodotti tipici locali.

