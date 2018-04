Utilizzando VPN è possibile aggirare il blocco del sito e proteggere i dati dai furti anche da parte di hacker.

La VPN sono le tecnologie nome generalizzate per fornire uno o più collegamenti di rete (rete logica) sopra un’altra rete (ad esempio, Internet). Nonostante il fatto che le comunicazioni sono effettuate attraverso reti con livello di poco o sconosciuti di fiducia (ad esempio, le reti pubbliche), il livello di fiducia nella rete logica creata non dipende dal livello di fiducia alle reti di base attraverso l’uso della crittografia (crittografia, autenticazione, infrastruttura a chiave pubblica, mezzi per la protezione contro le ripetizioni e le modifiche trasmesse attraverso i messaggi della rete logica).

Parliamo un po di VPN

VPN sta per Virtual Private Network. Se ti connetti a Internet, c’è sempre una terza o addirittura una quarta persona tra l’utente e Internet stessa. Può essere un fornitore o un fornitore + un hotspot Wi-Fi pubblico. La chiave deve essere Bestvpnrating – in questo caso, le informazioni dell’utente al provider o al punto di accesso pubblico sulla strada verso Internet vengono trasmesse in forma non criptata. La rete VPN è implementata utilizzando uno speciale software e hardware complesso. Tale implementazione offre alte prestazioni e, di regola, un alto livello di sicurezza.

VPN – è difficile?

Per configurare VPN, non è necessario essere una persona IT. Dopo aver scelto il servizio appropriato, tutto ciò che devi fare è selezionare il paese con l’IP desiderato, fare clic su “Connetti” per avviare e “Disconnetti” quando la sessione è finita.

L’accesso tramite VPN nel telefono (iPhone o qualsiasi altro dispositivo Android) consente di mantenere l’anonimato quando si utilizza Internet in luoghi pubblici e anche per impedire l’intercettazione del traffico e l’hacking del dispositivo.

VPN è necessario a tutti, perche c’e:

● Accesso alle risorse bloccate nel paese;

● Sicurezza nelle reti pubbliche;

● Sicurezza nella rete domestica;

● Connessione sicura con gli amici;

● L’anonimato.

Quale protocollo VPN dovrei scegliere?

I protocolli VPN sono anche molto, i più popolari che abbiamo descritto in questo post nel nostro blog. Alcuni di loro sono protetti meglio, alcuni più velocemente, ma se provate a discutere tutto questo in questo post, si trasformerà in un grosso volume dell’enciclopedia sulle reti.

PPTP è un vecchio protocollo considerato inaffidabile. Bene, OpenVPN, a sua volta, è relativamente giovane, protetto e più affidabile. Inoltre, ha un codice open source, quindi viene costantemente controllato per le vulnerabilità.

Quanto costa una buona VPN?

Alcuni provider offrono VPN gratuitamente, alcuni hanno un limite di traffico, quando superano il fatto che iniziano a richiedere denaro da te, beh, altri ti chiedono di pagarli subito. Cosa è meglio scegliere?

Prima di tutto, ricorda: il formaggio gratis è solo in una trappola per topi, e le VPN non fanno eccezione a questa regola. Paghi per una VPN gratuita con i tuoi dati. Ad esempio, Opera Software offre un servizio VPN gratuito nel tuo browser, ma in realtà non è una vera VPN e conduce solo i registri e quindi utilizza i dati su di te per mostrarti annunci.

