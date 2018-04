CALTANISSETTA – Non è riuscito a sconfiggere il terribile male che da sei mesi lo tormentava. Si è spento stamani a Milano, lo stimato avvocato penalista nisseno Emanuele Limuti, 78 anni, per lungo tempo presidente della scuola forense. Cordoglio a Caltanissetta che rende omaggio ad una delle figure più lucenti, oltre che di riferimento, del panorama nisseno. Lascia la moglie Adriana Salerno, anche lei avvocato, ed i tre figli, Oriana e Vania, avvocati anche loro e Marco Attilio ingegnere aeronautico. Molteplici le passioni artistiche che hanno intessuto la sua vita: il pianoforte, la fisarmonica e la scrittura di sceneggiature per il teatro. Tra i più importanti lavori portati in scena “Le mille e una notte del diritto”, “I monaci di Mazzarino”, “Il demiurgo”, “Il fabbricante di immortalità”.

