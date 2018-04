BERGAMO – E’ stato fermato nella notte l’autore del duplice omicidio nella sala slot di Caravaggio. A sparare e’ stato il fratello minore della vittima, Maurizio Novembrini, 43 anni. Era arrivato sul posto alle 18.15 con la propria auto, accompagnato dalla sorella, rimasta fuori ad aspettare. Una volta entrato senza esitazioni ha sparato sul fratello Carlo per poi rivolgere l’arma sulla sua compagna Maria Rosa Fortini che aveva cercato di difenderlo. Dopo aver sparato, si sarebbe sincerato di aver ucciso veramente il fratello maggiore avvicinandosi al corpo con modalità da esecuzione mafiosa. La famiglia Novembrini in passato aveva avuto contatti con ambienti malavitosi tanto che la vittima era un ex sorvegliato speciale, reduce dal 41 bis.

Il movente sarebbe passionale, forse dovuto a una vecchia relazione tra la vittima e la cognata, moglie del killer. Questi ha agito a viso scoperto ed e’ stato ripreso dalle telecamere presenti nella struttura, dove in molti lo hanno visto in faccia.

I due sospettati, prontamente rintracciati, sono stati portati intorno a mezzanotte nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Treviglio dove si e’ svolto l’interrogatorio concluso con la confessione dell’uomo. Il morto, artigiano di 51 anni, in passato aveva fatto parte di un clan mafioso attivo nella zona di Gela, in Sicilia

