VILLALBA – Il dott. Agr. Giuseppe Zaffuto, dipendente della Facoltà di Agraria di Palermo, a seguito della esperienza maturata nell’equatore africano, lavora per intensificare le relazioni con alcuni paesi del Sud-Sahara. Dopo la prima visita avvenuta il 14 Aprile di due operatori commerciali della Costa d’Avorio e della Nigeria giorno 19 sono arrivati a Villalba i cugini Issa e Mosse Kone entrambi originari della città di Tafire in Costa d’Avorio. Due euroafricani di cui uno lavora a Londra e l’altro vive in Irlanda, dove svolge il ruolo di manager della rete commerciale on-line di Amazon. Come i primi visitatori di giorno 14 , Richard Adebambo e Thiene Aimè, anche questi ultimi si sono recati presso l’azienda Sicil Zappa di Mussomeli oltre che in diverse aziende zootecniche di Cammarata. Inoltre insieme all’Agronomo, hanno fatto tappa nel paese di Villalba, dove hanno visitato il vivaio orticolo dell’imprenditore Angelo Alessi e incontrato il Presidente del Consorzio di Tutela della lenticchia di Villalba dott. Giuseppe Iucolino. Hanno anche espresso il desiderio di conoscere il Sindaco,il quale li ha ricevuti nella casa comunale e tra i saluti di circostanza gli ha fatto omaggio delle famose Lenticchie di Villalba. Dice l’agronomo: “solo al secondo giorno della loro visita mi sono reso conto che non sono venuti solo per iniziativa personale, ma sono venuti su input di un deputato del loro distretto ivoriano , l’On. Adama Toure, Il quale ha sostenuto il loro breve soggiorno allo scopo di intraprendere con la Sicilia rapporti commerciali sia in termini di tecnologia del settore agricolo sia in termini di prodotti tipici come olio vino legumi, pasta e derivati del pomodoro. La loro maggiore esigenza è quella di conoscere le pratiche agricole, in un percorso di prima formazione. Il modello del sud-italia per loro è il più vicino e inoltre il mady en Italy in genere registra il più alto interesse tra i consumatori di quei paesi”. Zaffuto così conclude: “sono stati tre giorni di impegno notevole tra visite ad aziende meccaniche ed agricole ma molto appaganti, ho comunicato con le maggiori autorità del distretto di Tafire, ho fatto lezioni di agricoltura se pur con il mio approssimativo francese. La maggiore soddisfazione l’ho colta nel sapere che si organizzano per sostenere una mia visita in Costa d’avorio e per dimostrare la loro determinazione abbiamo già l’assicurazione che l’On. Toure Adama viene a farci visita probabilmente nella prima decade di luglio. Dopo l’esperienza in Gabon questa è la sfida migliore che capita alla mia professione e stavolta mi porto appresso il nome del mio paese”.

