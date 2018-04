CALTANISSETTA – La Confcommercio provincia di Caltanissetta comunica che, sono aperte le iscrizioni al corso Sab di “Somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari” (ex corso rec).

Il corso è rivolto a chi non è in possesso del requisito professionale, obbligatorio per legge, e desidera avviare un’attività di bar, gelateria, pub, ristorante, pizzeria, gastronomia, somministrazione vendita di generi alimentari e bevande.

Il corso ha un costo di 290 euro e darà la possibilità di usufruire di tutti i servizi alle condizioni riservate ai soci della Confcommercio.

Gli aspiranti imprenditori verranno assistiti nell’espletamento delle pratiche necessarie all’inizio dell’attività: Iscrizione alla Camera di Commercio, richiesta partita IVA, autorizzazioni e SCIA, finanziamenti.

In fase di iscrizione è necessario essere muniti di :

copia documento di riconoscimento;

copia codice fiscale;

copia titolo di studio.

La durata del corso è di 100 ore e la frequenza minima è di 80 ore, quindi sono consentite massimo 20 ore di assenza.

Per info telefonare allo 0934.21626 o inviare email all’indirizzo segreteria@confcommercio.cl.it o compila on line il modulo all’indirizzo https://goo.gl/forms/0hrqTnt5DFtuq4bC3

