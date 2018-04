MLENA – (Dalla Scuola) – Anche quest’anno la Scuola di Milena, diretta dalla Dirigente dott.ssa Calogera Genco, si è distinta per la sensibilità con cui ha partecipato al concorso a premi, indetto dal Rotary club -Aragona -Colli Sicani, sul tema “Sostenibilità ambientale: come vorrei l’ambiente del mio paese”, rivolto agli alunni delle classi finali della Scuola primaria e agli allievi della Scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa è stata motivo di riflessione sui temi della sostenibilità ambientale ed ha stimolato gli alunni a realizzare dei prodotti dalle tipologie diverse: da quella grafica a quella testuale, da un opuscolo contenente un decalogo finalizzato al rispetto dell’ambiente, corredato di proposte, a un prodotto multimediale. Alla cerimonia di premiazione, svoltasi ad Aragona il giorno 20 aprile, alla presenza dei componenti la Commissione, dei soci del club e del presidente Carmelo Sciortino, sono state premiate le classi IV A e IV B della Scuola primaria di Milena guidate dalle insegnanti Carruba Paola, Cipolla Giuseppa, Cordaro Lidia, Ingrao Carmela; per la Scuola secondaria di I grado, gli alunni Alessandro Cassenti, Carmelo Randazzo ex equo con Flavio Falletta della classe II B, coordinati dalla professoressa Carmela Magro Malosso , che hanno ricevuto rispettivamente il terzo e secondo premio. Particolare apprezzamento da parte della commissione ha ricevuto il lavoro della classe II A, coordinata dalla professoressa Soccorsa Giannopolo, tanto da meritare il primo premio. (Prof.ssa Soccorsa Giannopolo docente di Lettere della Scuola Media di Milena IC MILENA E CAMPOFRANCO)

