Dal Delegato Comunicazione Liborio Gaeta del Meet Up Movimento 5 Stelle Valle del Platani riceviamo e pubblichiamo: “Vogliamo essere la voce di tutto il territorio” “Abbiamo creato qualcosa di unico nel nostro territorio, uniamo le forze per ottenere risultati condivisi” Una riflessione lunga e seguita da diversi incontri che hanno portato alla gestazione e quindi alla nascita, a Febbraio 2018, di un’idea innovativa per il nostro territorio locale, un’ organizzazione che incorpora dentro di se i penta stellati dei cinque comuni presenti nella zona nota come la Valle del Platani, da cui prende il nome questo meet up congiunto. “Lo scopo di questa organizzazione non è quello di sostituirsi ai singoli gruppi dei paesi aderenti, ma anzi di fare forza comune per impegnarsi a risolvere i problemi che coinvolgono l’intera zona che rappresentiamo”. – dichiarano i rappresentanti della Valle del Platani – che continuano precisando gli obiettivi di questa nuova sperimentazione politica: “Ci sono dei problemi condivisi nei nostri comuni, ad esempio il problema delle strade provinciali chiuse (delle quali ci stiamo occupando), che coinvolgono tutti cittadini del territorio e che sono in uno stato di abbandono da anni senza nessuna parvenza di soluzione”. In un periodo di forte crisi e di grande esodo di residenti che a decine e decine ogni mese stanno letteralmente scappando, dai nostri piccoli comuni, nasce l’idea di questo gruppo di attivisti : “Vogliamo dare un forte segnale alla politica locale sempre più vecchia e immobilista, e dare una ventata di aria nuova alle amministrazioni locali. Inoltre la creazione di un meet up congiunto, serve come esempio per i cittadini del territorio, dimostrando che l’unico modo che abbiamo per venir fuori dalle difficoltà presenti nella gestione della cosa pubblica, nel lavoro, nell’impresa è il sistema di fare rete, unire le forze e condividere idee e progetti, perché se l’obiettivo è difficile da raggiungere, insieme tutto diventa più facile”. Il meet up Valle del Platani include i meet up 5 Stelle dei comuni di Campofranco, Milena, Mussomeli, Sutera e Vallelunga Pratameno. Ancora non è stato stabilito un direttivo, per il momento viene coordinato dagli attivisti di ognuno dei meet up aderenti. Il meet up Valle del Platani è comunque aperto ad ogni nuova adesione di meet up già esistenti nel territorio del Vallone. Inoltre gli attivisti si faranno promotori di aiutare i cittadini dei vari paesi a costituire nuovi meet up laddove non esiste già”.

