CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La scrivente Segreteria Provinciale e Aziendale del comparto sanità della CISL FP Agrigento- Caltanissetta-Enna, come previsto dalla normativa vigente, nonchè da una corretta etica di relazioni tra l’azienda e le parti sociali, ha formalmente invitato il Commissario Straordinario dell’ASP-CL ad affrontare le tematiche inerenti la carenza in dotazione organica di Infermieri e del personale di supporto Oss e Ausiliari Specializzati, e a dare piena attuazione al CCNL e al CCIA (Contratto Collettivo Integrativo Aziendale), non correttamente rispettati dalla precedente gestione diretta dal Direttore Generale Dr. Iacono Carmelo.

In merito alla grave carenza inerente la dotazione organica di infermieri e del personale di supporto, OSS e Ausiliari, e al mancato rispetto delle norme contrattuali, è stato richiamato il documento già inviato alla Direzione Aziendale Protempore dalla scrivente O.S. lo scorso 14 febbraio 2018, in cui venivano evidenziate le stesse tematiche che ad oggi non sono state opportunamente affrontate per trovare delle soluzioni, nonostante gli impegni presi dalla passata direzione anche in sede di conciliazione Presso la Prefetturadi Caltanissetta il 24.11.2017

Gran parte dei reparti dei Presidi Ospedalieri del “S. Elia” di CL, del “V. Emanuele” di Gela e degli altri P.O. della provincia vengono coperti con turni di servizio in straordinario programmato che è una contraddizione in termini, e che determina la decurtazione dei fondi del personale del comparto sanità con grave danno arrecato ai lavoratori ai quali non possono essere liquidate le indennità accessorie previste dal CCNL (notturni, festivi, indennità diturno, straordinario,festivi infrasettimanali, ect.); infatti, al personale sopra citato devono essere ancora saldati i mesi di dicembre 2016, novembre e dicembre 2017.

È stato segnalato che che al personale ausiliario di ruolo nella regolare turnazione non viene garantito il beneficio del riposo nel giono festivo, il tutto è dovuto alla carenza e ad alla gara d’appalto assegnata a ditta esterna per la copertura di prestazioni di ausiliariato, nel quale non è stata prevista di prestare le attività di ausiliariato nei giorni domenicali e festivi.

Si è rilevato, inoltre, che:

– il sistema informatico del programma “Aliseo” di rilevazione delle presenze a fine anno non riporta le ore a credito del personale turnista, mentre le ore a debito vengono regolarmente riportate, il tutto a danno dei lavoratoriturnisti, nonostante il CCNL e il CCIA prevedano l’istituto della “Banca delle ore”;

– il CCIA (Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, delibera n. 1014 del 10.06.2012, sottoscritto 16.05.2016, certificato dal Collegio Sidacale in ordine allacompatibilità economico finanziaria, di cui all’art. 40 bis del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165) che si doveva attuare con decorrenza, a partire dal 15° giorno dalla sottoscrizione,quindi, dal01.06.2016 che non è stato pienamente rispettato, ed in particolare il “Regolamento del Servizio Sostitutivo di Mensa” (Buoni Pasto) non è stato ancora percepito dal personale turnista interessato.

La Direzione Generale protempore ha disatteso quanto previsto dall’art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche e integrazioni, intitolato: “Contratti collettivi nazionalieintegrativi”, al comma 4) testualmente recita: “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”.

Mentre il personale del comparto sanità dell’ASP di CL deve ancora percepire le somme accessorie contrattuali del 2016 e del 2017, i buoni pasto e così via, sopra descritte, il manager protempore, come pubblicato il 24 febbraio 2018 dal “QuotidianoGela”: “ha ottenuto dalla Regione per i primi undici mesi del 2015 alla guida della nostra Asp, quasi 25.000 Euro di oneri aggiuntivi. Ovvero, una somma accessoria e di premialità rispetto al contratto previsto. L’importo potrebbe triplicarsi in caso di esito favorevole anche delle valutazioni degli altri due anni di gestione dell’ASP nissena…”.

Per tutto ciò, si è invitato:

il Commissario Straordinario dell’ASP di Caltanissetta, a dare le opportune e definitive risposte al personale per le problematiche sopra sollevate e non risolte dalla precedente gestione manageriale;

La nota è stata inviata anche all’Assessorato alla Salute e all’Ispettorato territoriale del lavoro di Caltanissetta al fine di vigilare, ognuno per le proprie competenze, sul rispetto delle norme contrattuali e per favorire una rimodulazione della dotazione organica che risolva la carenza del personale sopra descritta.

La Segreteria Aziendale ASP CL Salvatore Giuseppe Pernaci, Angelo Ietro;

La segreteria provinciale Territorial Assunta Tolentino;

La Segretaria Generale AG–CL-EN Floriana Russo Introito

