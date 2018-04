CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Su segnalazione di numerosi lavoratori e residenti della zona, sono venuto a conoscenza dell’enorme disagio che sta arrecando, in termini di viabilità e sicurezza, la chiusura del cavalcavia sovrastante la SS640, all’altezza del call center Telecontact.

Mi sono personalmente attivato sollecitando gli organismi preposti, non ultimo l’assessore alla viabilità del comune di Caltanissetta, Ing. Tumminelli, al fine di comprendere meglio quali siano le azioni che si intendono intraprendere, e soprattutto, in che tempi il gravoso problema sarà risolto.

Pur sembrando uno snodo marginale, il cavalcavia, ormai da anni, ha permesso, quotidianamente, ai più di 2000 fruitori, tra i residenti della zona ed i tantissimi lavoratori, di fruire di un percorso più snello e sicuro per raggiungere le loro abitazione o il loro posto di lavoro.

Anche il coinvolgimento del neo deputato Michele Mancuso mi fa ben sperare sulla celere risoluzione della problematica.

A breve ci sarà un incontro tra ex provincia, Anas e comune di Caltanissetta al fine di individuare una soluzione (verosimilmente una rotatoria), al fine di porre un rimedio temporaneo alla problematica nell’attesa di un intervento risolutivo e definitivo.

Continuerò ad attenzionare personalmente, che tutti i soggetti interessati nella vicenda abbiano realmente compreso l’importanza della problematica, valutando, nel caso in cui i tempi per addivenire ad una soluzione si dovessero prolungare, la promozione di una raccolta firme tra lavoratori e residenti e successive più eclatanti azioni, nel caso in cui tali solleciti non dovessero aver seguito.

Gianluca Bruzzaniti

Mi piace: Mi piace Caricamento...