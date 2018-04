Scelti spesso più per un fattore estetico che altro, i cerchi in lega offrono una serie d’indubbi vantaggi agli automobilisti che scelgono di montarli sulle proprie automobili.

Quando si acquista una nuova vettura o una di seconda mano, si ha sempre il dubbio se è più conveniente dotarla di nuovi cerchi o se è il caso di mantenere quelli che sono forniti in dotazione dalla casa automobilistica. La spesa non sempre è contenuta, ma oltre a migliorare l’aspetto della vettura, questo tipo di cerchione è in grado di offrire una serie di vantaggi.

Dove acquistare i cerchi in lega?

Per chi è alla ricerca di una soluzione con il miglior rapporto qualità prezzo, internet è sicuramente un ottimo punto di partenza. Negozi online di ogni genere, sono in gradi di offrire una serie più che valida di alternative tra cui scegliere. Oponeo.it ad esempio, è un e-commercio tra i più rinomati nel settore dei cerchi in ferro per automobili e dei pneumatici.

All’interno delle pagine del suo catalogo, sono presenti i cerchi in lega di aziende come AEZ, ATS e Borbet; solo per citare alcune delle più famose. In questo modo, è possibile montare sulla propria vettura i migliori cerchi presenti sul mercato ad un prezzo concorrenziale.

I vantaggi dei cerchi di lega

I cerchi in lega, sono in grado di portare molti vantaggi alle auto che li montano. Uno in particolare, è sicuramente quello di favorire la dissipazione del calore. Infatti, questi cerchioni aumentano la dispersione del calore e cosa non di poco valore influisce anche le performance sulle frenate. Questi miglioramenti, si notano maggiormente nel periodo invernale e quando si utilizzano i pneumatici invernali.

Un altro dei vantaggi che portano i cerchi in lega alle vetture che li montano, è sicuramente rappresentato dal miglioramento delle performance. Il minor peso di questi cerchi, permette alle vetture di risparmiare carburante e quindi migliorare i consumi. Inoltre, anche la fase di accelerazione otterrà sicuramente dei benefici dal minor peso dell’automobile.

Ottenere un risparmio del carburante, visto il sempre più oneroso conto che si deve pagare per un pieno di benzina, è sicuramente un fattore da non sotto valutare. In pochi mesi, si potrebbe ottenere un guadagno in grado di ripagare del tutto l’investimento fatto per l’acquisto dei nuovi cerchi in lega.

Sommando tutte queste caratteristiche, si può capire che investire in cerchi di lega di ottima qualità è sicuramente una delle scelte migliori che si possono fare. Oltre a rendere più gradevole l’aspetto della propria vettura, le migliori performance della frenata e in accelerazione, oltre al risparmio nei consumi sono dei fattori che non possono non essere calcolati.

