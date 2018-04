Festa per le Cerbere che si aggiudicano il raggruppamento di Coppa Italia mentre atmosfera meno lieta per la squadra maschile di serie C della Nissa Rugby sconfitta ad Enna per 20 a 10.

Le atlete guidate da Fabrizio Blandi, domenica impegnate a Catania nel girone Sicilia, hanno ottenute tre successi in altrettanti incontri senza subire neanche una meta. Le Cerbere, hanno rispettivamente superato, le Brigantesse Librino CT per 29 a 0, il Cus Catania per 28 a 0 ed infine il Syrako Siracusa per 36 a 0. Legittima soddisfazione in casa nissena per il risultato ottenuto. In campo: Maria Bonaffini, Chiara Cammarata, Grazia Lunetta, Martina Malerba, Marina Medico, Alessandra Palermo, Elena Palmeri, Alessandra Russo, Gabriella Sberna e Sofia Vivacqua.

Di esito opposto la trasferta della formazione maschile di serie C, sconfitta ad Enna per 20 a 10. Formazione: 1 Curto, 2 Tringali, 3 Lo Celso, 4 Ferrara, 5 Messana, 6 Calì J., 7 Calì M. , 8 Pereira , 9 Palumbo, 10 Di Mauro , 11 Reitano, 12 Letizia, 13 Blandi, 14 Giunta e 15 Di Maura. A disposizione: Messina, Cosentino, Ilardo, Trapani, Angelini e Murabito.

Campionato regionale Serie C – girone 2, seconda giornata di ritorno domenica 15 aprile

Aquile Enna – Nissa Rugby 20 – 10

Vittoria Rugby – Fenix Belpasso Rinviata

CLASSIFICA ALLA SECONDA GIORNATA DI RITORNO

Nissa Rugby 12*

Fenix Belpasso 10**

Aquile Enna 10*

Vittoria Rugby 00**

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Aquile Enna 4 punti di penalizzazione

