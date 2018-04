SOMMATINO – E’ stato letale per Gaetano Malacasa, 42 anni di Caltanissetta, l’impatto tra la sua moto ed un furgone. Il centauro nisseno ha perso la vita stamani prima delle 13 in un incidente sulla strada che collega Sommatino a Riesi. Secondo la prima sommaria ricostruzione del tragico sinistro il furgone si sarebbe fermato all’improvviso per girare a destra. L’uomo, alla guida del mezzo a due ruote, non ha potuto evitare il mortale impatto.

