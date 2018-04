CANICATTI’ – Manette per tre topi d’appartamento a Canicatti’, nell’agrigentino: i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne siciliano e due ventenni romeni che erano entrati di notte nell’appartamento in ristrutturazione di un 30enne del luogo. I rumori hanno svegliai i vicini che hanno allertato telefonicamente il 112.

Due pattuglie dei Carabinieri hanno sorpreso i tre malviventi mentre stavano caricando su un furgone ringhiere, inferriate ed altri materiali necessari per i lavori di ristrutturazione. I tre non hanno opposto alcuna resistenza e sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di furto in abitazione.

La refurtiva del valore di alcune migliaia di euro e’ stata interamente recuperata e restituita al proprietario. Sempre nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Canicatti’ e della Stazione di Santa Elisabetta, nell’agrigentino, al termine di una verifica eseguita assieme a tecnici dell’Enel, hanno fatto accesso all’interno dell’abitazione di una casalinga 53enne, residente a Santa Elisabetta, accertando che la donna aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sono cosi’ scattate le manette per la donna, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. L’Autorita’ Giudiziaria ha subito disposto gli arresti domiciliari. L’attivita’ svolta, rientra nel quadro di una intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri Agrigento, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

