CAMPOFRANCO. Qualche mese fa l’amministrazione comunale aveva compiuto gli atti propedeutici alla richiesta di finanziamento di due progetti di servizio civile, uno ambientale e l’altro sociale, e inviato tutto all’assessorato regionale per la visione e la loro fattibilità. <I nostri progetti – ha annunciato il sindaco Rino Pitanza – hanno avuto un esito alquanto positivo e adesso attendiamo l’atto più importante, il finanziamento di entrambe (speriamo) le iniziative per poter cominciare la selezione per i 15 volontari (retribuiti secondo le norme in materia) che per un anno si occuperanno del sociale e dell’ambiente di Campofranco>. Dunque, quanto prima dovrebbero arrivare le attese buone nuove per consentire al Comune di Campofranco di sbloccare due progetti di servizio civile che, con 15 posti, potrebbero rappresentare un’importante boccata d’ossigeno per diversi giovani campofranchesi.

