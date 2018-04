CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale ha aderito al progetto del Rotary valle del Platani per mettere a disposizione della popolazione di Campofranco un defibrillatore che sarà collocato in un punto stabilito del paese. Dunque, Campofranco si appresta a diventare Città Cardioprotetta. L’iniziativa del presidente del Rotary, il campofranchese Roberto Di Leo, ha trovato immediato riscontro dopo la telefonata intercorsa tra il sindaco di Campofranco Rino Pitanza ed il dott. Giuseppe Montesano, ex sindaco di Vallelunga, e sostenitore del progetto. <Abbiamo cominciato con una lettera di disponibilità – ha spiegato il sindaco Pitanza – speriamo presto di collocare il defibrillatore a Campofranco dopo che avremmo coinvolto anche le associazioni di volontariato locali che hanno l’abilitazione all’uso>.

