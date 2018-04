CAMPOFRANCO. <La Regione ritarda, interveniamo noi>. Così il sindaco Rino Pitanza a proposito dell’accreditamento delle somme che la Regione Sicilia deve inviare da Gennaio 2018 per i 4 lavoratori del Reddito Minimo di Inserimento (RMI) che da Gennaio, appunto, prestano la loro attività lavorativa esterna nel territorio di Campofranco. Il sindaco, nel rendere nota questa decisione della sua amministrazione comunale, ha concluso ribadendo: <Potevamo rinviare l’inizio dell’attività lavorativa all’arrivo dei soldi dalla Regione, ma abbiamo ritenuto giusto che le quattro famiglie di Campofranco non potessero aspettare, per cui, con delibera di giunta, abbiamo anticipato ancora le somme anche per il mese di Aprile>.

