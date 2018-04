CAMPOFRANCO. Sono in distribuzione i cestelli per l’umido. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il quale ha avvisato tutti i cittadini di Campofranco che a partire nei giorni di oggi, mercoledì 18 aprile, giovedì, venerdì e sabato nei locali a pianterreno del comune, si potranno ritirare i cestelli e i sacchetti per la raccolta dell’umido e contestualmente il nuovo calendario per la raccolta differenziata che comincerà lunedì prossimo 23 aprile. Le persone anziane o comunque chi non potrà effettuare il ritiro personalmente, potrà incaricare un familiare oppure un vicino di casa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...