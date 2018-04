CAMPOFRANCO. Il comune di Campofranco è presente alla Fiera di Milano con la Magna Via Francigena. Si tratta di una partecipazione che rientra nell’ambito del percorso della comunità campofranchese per la Magna Via Francigena. Campofranco, insieme ad altri paesi, è stato presente alla Fiera di Milano in un apposito stand dove i suoi rappresentanti Davide Comunale e Irene Marraffa su tutti, hanno evidenziato il progetto portando a conoscenza dei visitatori dell’importante evento ed il territorio con l’obiettivo di far venire quanta più gente possibile a percorrere la magna via Francigena. Il sindaco Rino Pitanza ha rilevato;: <Il nostro “libretto” realizzato insieme ai comuni di Sutera, Acquaviva e Mussomeli, ha fatto bella mostra ed è stato apprezzato dai visitatori. Campofranco è una delle tappe del viaggio e stiamo progettando tante iniziative affinché i pellegrini non siano solo di passaggio nel nostro paese. Ma per questo ci vuole anche il contributo fattivo di tutta la nostra comunità>.

