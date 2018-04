CAMPOFRANCO. Ha riscosso un gran successo a Campofranco il raduno regionale di quad. Nella cittadina campofranchese sono arrivati quad da tutta la Sicilia. Sono venuti precisamente in 80 dalle province di Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Palermo, Enna, Ragusa e Siracusa per trascorrere una domenica alternativa per il 6° Raduno Regionale che è stato organizzato a Campofranco. Già di buon mattino, insieme all’associazione “Giovani di S. Rita” guidata da Nazareno Falletta con la preziosa collaborazione dei campofranchesi Carmelo Tona, Franco Scozzaro e altri, l’amministrazione comunale ha accolto i quadisti nello splendido scenario di Fontanafredda dove è stata loro offerta la colazione. Dopo le classiche foto ricordo e un giro a Campofranco, il percorso s’è snodato tra strade in terra battuta, fanghi e quant’altro possa esaltare il quad. Dopo circa tre ore di scoperta del territorio, tutti si sono ritrovati ancora a Fontanafredda per un pranzo all’insegna della socializzazione e dell’allegria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...