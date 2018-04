CAMPOFRANCO. Turismo esperienziale. E’ il nuovo concetto di concetto di viaggio e di turismo che s’è affermato in questi ultimi anni. Si tratta di un turismo nel quale il viaggiatore cerca sempre meno i viaggi standardizzati per ampliare le proprie conoscenze, approfondire la cultura e la tradizione del luogo ed immergersi a pieno nella vita degli abitanti e nelle loro abitudini quotidiane. Un incontro su questo tema s’è svolto in comune tra il vicesindaco Francesca Di Giovanni e la dott.ssa Chiara Lo Curcio che di queste iniziativa ne è una fautrice. Presente anche Gloria Lupo, che nelle zone dell’agrigentino già opera nel settore e che darà il suo fattivo contributo. Interessante la tematica affrontata ed esposta da Chiara Lo Curcio che, come annunciato dalla stessa amministrazione comunale, sarà presto ampliata e posta in essere alla cittadinanza in un progetto teso a promuovere e valorizzare l’immagine della comunità campofranchese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...