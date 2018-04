CAMPOFRANCO. Sindaco per un giorno alla venerabile età di 98 anni. E’ il pomeriggio speciale che il sindaco Rino Pitanza ha deciso di offrire al signor Calogero Scozzaro, lu zzi Lillì che ha compiuto 98 anni (nella foto). Come ha reso noto lo stesso sindaco <E’ stato un pomeriggio all’insegna dei ricordi, della commozione, del piacere di stare insieme, quella che ho trascorso a casa del signor Calogero Scozzaro in occasione del suo compleanno>. Insieme ai componenti la giunta, è stato festeggiato il compleanno dello zi’ Lillì, l’uomo più grande d’età di Campofranco. <E’ un fiume in piena, lu zi’ LIllì – ha raccontato il sindaco – ci ha riempito di ricordi, e non solo i suoi, quelli trascorsi durante la guerra in Grecia e Albania a Cefalonia, con il ricordo lucido dei suoi superiori, dei suoi commilitoni, delle bocche di fuoco che sparavano in continuazione, dei paraschegge costruiti con le sue mani per salvarsi la vita e tanto altro ancora. Il suo passato di commerciante (ha gestito insieme alla moglie una macelleria in via San Giuseppe), il ricordo anche dei suoi clienti>. Momenti di autentica commozione gli amministratori hanno provato quando l’anziano campofranchese li ha chiamati uno ad uno accanto a lui e facendogli ripetere i loro nomi. <Ad ognuno di noi – ha spiegato Pitanza – ha lucidamente ricordato i nostri genitori e i nostri nonni che non ci sono più. Sta bene, lu zi’ Lillì, assistito dalle amorevoli cure delle figlie Anna e Letizia che lo accudiscono come solo un figlio può e deve fare per un genitore. Il sindaco ha anche fatto un patto con lui: <andremo a trovarlo a casa sua il prossimo anno per i suoi 99 anni, ma per i 100 sarà festa grande a Campofranco>. Alla fine l’immancabile torta e dolcini a suffragare una giornata delle più intense dell’amministrazione Pitanza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...