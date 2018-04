CAMPOFRANCO. Il servizio di raccolta dell’umido in paese è già cominciato da 5 giorni la raccolta dell’umido. Il sindaco Rino Pitanza, tracciando un piccolo bilancio iniziale, ha rilevato: <Le cose stanno andando per come ci aspettavamo. La maggioranza dei cittadini sta attenendosi alle disposizioni, per altri ci sarà bisogno di “ulteriori spiegazioni” e per altri ancora ci vorrà un po’ più di tempo…. Mi corre l’obbligo, però, dare alcune precisazioni in merito a certe lamentele; siamo stati accusati di non aver pensato alle famiglie con bambini e anziani con la raccolta dei pannolini e/o pannoloni che sarebbe stata programmata una volta a settimana; di non venire incontro a bar e ristoranti per non aver tenuto conto della loro tipologia di rifiuti che sarebbe stata raccolta in giorni non confacenti alla loro “produzione”; di non aver tenuto conto delle macellerie e del ritiro dei loro rifiuti e tanto altro ancora>. Tuttavia, secondo il sindaco: <Siamo stati sempre accusati di un qualcosa che, mi dispiace per gli accusatori, abbiamo già programmato e soprattutto già cominciato a fare (le accuse arrivano sempre dopo). Oltre a pubblicare il nuovo eco-calendario dei giorni di raccolta, vogliamo ricordare a tutti che: i pannolini/pannoloni per le famiglie con presenza di bambini, anziani e disabili verranno ritirati 4 volte a settimana: 3 nei giorni dell’umido, con i cittadini che dovranno mettere tali rifiuti in un sacchetto a parte e 1 nel giorno dell’indifferenziato. In casi particolari accertati il ritiro avverrà ogni giorno. Per i bar e i ristoranti/pizzerie il ritiro dei loro rifiuti differenziati (plastica, vetro, umido) avverrà quasi tutti i giorni e comunque all’occorrenza; stesso discorso per le macellerie. Stiamo organizzando dei miglioramenti per la raccolta nei condomini.

Di tutto questo abbiamo già informato in tempo gli interessati e, ripeto, da lunedì scorso operiamo in tal senso consapevoli che l’inizio di ogni novità comporta sempre qualche disguido…iniziale>. Il sindaco, nel contempo, ha chiesto a tutti i cittadini e agli esercenti commerciali di rispettare il calendario e non mettere in difficoltà gli operatori che hanno avuto disposizioni ben precise. Pitanza ha spiegato: <Abbiamo distribuito i cestelli (alla fine saranno più di 1.400) e i relativi sacchetti (circa 100.000), ma ancora vediamo altri sacchetti “depositati” davanti l’isola ecologica o “dimenticati” per strada, Siamo pronti a venire incontro a tutte le esigenze che possono verificarsi, ma allo stesso tempo chiediamo la massima collaborazione per un ambiente pulito e soprattutto per il rispetto che deve esserci tra tutti. Dalla prossima settimana – ha concluso il sindaco – insieme agli operatori, ci sarà la presenza dei vigili urbani per una ulteriore campagna di prevenzione e sensibilizzazione, con l’auspicio che rimangano tali>.

