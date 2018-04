PALERMO – Senza la sfortunata quarta prova odierna di Nicolò Renna, l’atleta di Tobole avrebbe potuto fare il paio con la marchigiana Giorgia Speciale per una doppietta azzurra provvisoria. Il campionato europeo delle tavole della classe Techno 293 Plus a Mondello, oggi è entrato nel vivo con quattro prove nella “gold fleet” maschile ed altrettante per la classifica femminile. Grazie al terzo posto nell’ultima delle quattro prove odierne, è tornato in testa alla graduatoria il francese Yun Pouliquen scalzando l’azzurro di Torbole, Nicolò Renna che prima del nono posto della regata finale di oggi, era primo in classifica. “Ma nulla è perduto – afferma il tecnico della Federvela, Mauro Covre – perché con ulteriori scarti da domani la classifica può mutare e sono in cinque ad avere le maggiori chance. Nessun problema invece per Giorgia Speciale che viaggia alla grande”. Il secondo della pattuglia azzurra nella “gold”, il palermitano Giorgio Stancampiano, nono in graduatoria, ha tanto amaro in bocca. “In due delle quattro prove di oggi – spiega il velista del Lauria – mentre ero tra il secondo e il terzo posto sono finito di colpo in una sacca quasi senza vento e mi sono visto rimontare da tanti avversari”.

Quanto alle donne, le quattro prove di oggi non hanno scalfito la supremazia della anconetana Speciale. Al secondo posto la greca Divari, poi in lizza per in posto sul podio la russa Kosyak e la cagliaritana Enrica Schirru.

Venerdì ancora almeno due prove a partire dalle 11. Sabato la conclusione del campionato dopo le 17.

Classifica provvisoria maschile (10 prove): 1) Yun Pouliquen (Fra) punti 32, 2) Nicolò Renna (Ita) 37, 3) Alexandros Kalpogiannakis (Gre) 38, 4) Tom Garandeau (Fra) 40, 5) Fabien Pianazza (Fra) 43, 9) Giorgio Stancampiano (Ita) 81.

Classifica provvisoria femminile (9 prove): 1) Giorgia Speciale (Ita) punti 15, 2) Aikaterini Divari (Gre) 34, 3) Celina Saubidet (Arg) 45, 4) Cheuk Wing Mak (Hong K.) 59, 5) Enrica Schirru (Ita) 60.

