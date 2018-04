PALERMO – Con almeno due prove a partire dalle 13,30 si aprirà oggi nelle acque di Mondello il campionato europeo di tavole a vela della classe Techno 203 Plus organizzato dal Roggero di Lauria. La manifestazione si concluderà sabato. Sono 130 gli atleti in gara in rappresentanza di 27 nazioni di cui 7 non europee. Infatti il campionato è open ed è prova valida per tutte le nazioni per la selezione degli equipaggi in vista delle Olimpiadi giovanili di ottobre a Buenos Aires.

Ieri si è svolta sul lungomare di Valdesi la colorita sfilata di tutti i partecipanti preceduta dalla banda dell’associazione Mondello e a seguire la cerimonia dell’alzabandiera nel giardino della villa di via delle Palme.

Molto attesi i rappresentanti della squadra italiana che ha come punte Nicolò Renna di Torbole, Giorgio Stancampiano del Lauria e tra le donne, Giorgia Speciale di

