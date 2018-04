CALTANISSETTA – Multa “indimenticabile” per un camionista che stamani è stato sanzionato con un verbale da 4.000 euro dalle forze dell’ordine. L’uomo non era dotato delle previste autorizzazioni per il trasporto del fieno ed era inoltre privo della revisione. Le irregolarità sono state accertate dalle forze dell’ordine, sulla Ss 626, durante il controllo del mezzo. Il carico era diretto da San Cataldo a Catania

