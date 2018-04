CALTANISSETTA – Si è concluso con il “fermo” di un’autista 24enne nisseno il frenetico inseguimento che sabato ha interessato l’arteria di viale della Regione a Caltanissetta. La polizia nel corso di un posto di blocco, nel cuore della notte, si apprestava a fermare un furgone ma, l’autista alla vista delle forze dell’ordine si è dato alla fuga non ottemperando all’alt degli agenti. I poliziotti si sono dunque lanciati all’inseguimento del veicolo; il giovane preso dal panico, in via Veneto, ha abbandonato il mezzo ed ha tentato di dileguarsi a piedi: tentativo vano, gli agenti hanno bloccato il fuggitivo. Il 24enne è stato sottoposto ad alcool test: tasso alcolemico pari a 1.67 g/l , per cui il nisseno è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...