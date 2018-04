CALTANISSETTA – Assolti dall’accusa di rapina tre pakistani: Zahid Habbas, 31 anni e Hassan Ali, 30 anni e Ul Haq Ehtisham, 25 anni, che è latitante. Gli imputati erano finiti sotto processo dopo la presunta accusa di un loro connazionale Ghulam Gelani, in merito ad una violenta discussione dell’aprile 2016, che dichiarò prima di essere stato aggredito ed in un secondo tempo anche di essere stato privato del portafoglio con oltre 300 euro. Il Tribunale ha deciso che “il fatto non sussiste”

