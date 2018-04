CALTANISSETTA – Il Teatro Stabile Nisseno, con la direzione artistica di Giuseppe Speciale, prosegue la rassegna delle fiabe all’Oasi della Cultura di Caltanissetta. Domenica 29 Aprile 2018 alle ore 18 sarà di scena il gruppo teatrale Metanoeide di Caltanissetta che porterà in scena “LE FAVOLE DELLA LEGGE” di Salvatore Iacono e Francesco Miceli le musiche, allo stesso tempo fiabesche e piene di rock, sono di Corrado Sillitti. Una Favola divertente e scanzonata, una favola non solo per bambini ma che commuove anche i grandi.

È la prima volta che il team di scrittori e registi si cimenta in una fiaba per bambini, “lo abbiamo voluto fortemente perché forse è uno dei modi più belli per fare teatro: perché bisogna “pensarlo” e viverlo con gli occhi di un bambino; un esperimento che ci ha fatto divertire e faticare allo stesso tempo” spiega Francesco Miceli.

Lo Spettacolo affronta il tema sempre attuale e di grande interesse della legalità, attraverso piccoli gesti quotidiani dei protagonisti che porteranno lo spettatore pian piano a riflettere sul rispetto delle regole, sul rispetto reciproco e soprattutto sul vivere nella piena conoscenza dell’altro perché ogni legge va rispettata col cuore.

Tutto questo attraverso gag esilaranti, momenti di tenera comicità uniti ad altri di profonda commozione. Oltre 20 i costumi, coloratissimi e fantasiosi, di Annamaria Nunziatini, la scenografia di Rosario Aiera, la collaborazione tecnica di Marco Tumminelli e Marco Maira,

Per le prenotazioni il botteghino presso l’Oasi della Cultura è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Per info 340/9790959 infoeatrostabilenisseno.it teatrostabilenissenomail.com

