CALTANISSETTA – Si è svolta domenica per la prima volta a Caltanissetta una tappa del campionato regionale di endurance equestre. Disciplina che attira sempre di più nuovi appassionati dell’equitazione. L’evento è stato dedicato alla memoria del noto uomo di cavalli Maurizio Alù vittima proprio di un incidente legato alla sua grande passione equestre. Il maneggio dell’associazione Feudo Musta fondato dallo stesso Maurizio Alù ha fatto da splendido teatro della manifestazione. Già alle 6:30 ha tagliato i nastri di partenza il primo concorrente della categoria 90 km. Si sono poi susseguiti nell’ordine di 4 partecipanti della categoria 60 km e i 12 partecipanti alla categoria 30 km. Si è distinto per i colori nisseni l’avvocato Salvatore Amico che si è piazzato secondo nella categoria 30 km ed il suo cavallo Andrè che si è aggiudicato la best condition per essere arrivato al traguardo in ottime condizioni fisiche. Meno fortunato è stato l’altro cavaliere Nisseno Antonio Taschetti in sella al debuttante cavallo Noble Shu incappato in una eliminazione per mancato rientro cardiaco probabilmente dovuto alla tensione della gara.

Gli organizzatori della gara Floriana Garofalo, Patrizia Ragusa, Francesca Alù, Salvatore Amico e Antonio taschetti si dichiarano soddisfatti dell’organizzazione e dell’affluenza di concorrenti e pubblico alla gara sperando di rinnovare l’appuntamento al prossimo anno.

