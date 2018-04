CALTANISSETTA – Tutto pronto nel capoluogo nisseno per la cerimonia d’apertura di Strade Future 4.0, l’evento del Piano Nazionale Scuola Digitale, voluta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed organizzata in collaborazione con il Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta in programma da giovedì 26 aprile, dalle ore 17:00, al Teatro Rosso di San Secondo.

Alle 20 i Tinturia nei “percorsi musicali” accenderanno la manifestazione nazionale. Nel dialetto siciliano i bambini sin troppo svegli e discoli vengono definiti tinti…TINTURIA rappresentano le loro monellerie. Il loro genere musicale, da loro etichettato come sbrong, è in realtà una fusione eterogenea di pop, rock, folk, ska, funk, rap e reggae. La vena artistica estrosa e geniale di Lello Analfino diventa immediatamente l’espressione e l’immagine leggera e irriverente; accompagnato da Angelo Spataro (batteria), dal nisseno Peppe Milia (chitarra elettrica ed acustica), da Domenica Cacciatore (basso), da Lino Costa (Chitarra), da Edoardo Musumeci (chitarra elettrica ed acustica) e da Andrey Re (rapper).

Strade Future 4.0 #FuturaCaltanissetta #PNSD, propone iniziative formative e confronti per raccontare e approfondire i temi del PNSD con laboratori, biblioteche e atelier aperti alla comunità scolastica, buone pratiche, gare di robotica e di innovazione, hackathon e concorsi per le scuole. Futura Caltanissetta coinvolgerà in maniera dinamica e originale alunni, docenti e cittadinanza sul tema dell’innovazione digitale e si svolgerà simultaneamente in ben 6 siti della città.

L’accoglienza e gli accrediti sono previsti dalle ore 17.30. Alle 18.30 seguiranno: il lancio e la presentazione del primo hackaton civico delle scuole della provincia di Caltanissetta; lancio e presentazione della simulazione internazionale sull’obiettivo 9 dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; womest (una chiamata nazionale alle STEM).

