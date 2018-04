CALTANISSETTA – Il prelievo di 500 euro dopo aver truffato lo zio, Rosario Nicosia riesino di 69 anni ma residente nel capoluogo nisseno, ed averlo convinto a consegnare il bancomat: per questa vicenda, due sorelle nissene, Catena Tortorici (31 anni) e Luana Tortorici (26 anni), sono sotto processo davanti al giudice monocratico Santi Bologna per circonvenzione di incapace. La presunta vittima, che insieme a Catena Tortorici è coinvolto nella rapina all’armeria Ciulla di via Xiboli, ha raccontato, durante le indagini, di essere stato circuito dalle nipoti che, considerata la solitudine dell’anziano, promettevano di essere disponibili a non lasciarlo solo. Questa falsa promessa avrebbe consentito alle due donne di impossessarsi del bancomat ed in una occasione, nel novembre del 2016, di prelevare 500 euro.

